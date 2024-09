Il Napoli dice no a Antonio Candreva | nessun nuovo arrivo fino a gennaio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024) Ildecide di non intervenire sul mercato e di aspettare la finestra invernale per i rinforzi: no aa parametro zero. Ilha deciso di non procedere con ulteriori rinforzi sul mercatoalla riapertura delle trattative a. Tra le opzioni esplorate, l’ex esterno destro, svincolato e proposto al club a parametro zero, non rientra nei piani della società . Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della RAI e esperto di calciomercato, ilha deciso di non accogliere l’offerta pernonostante la disponibilità del giocatore e i buoni rapporti con il suo agente, Federico Pastorello. Il noto procuratore, già rappresentante di Alex Meret e Romelu Lukaku, aveva proposto l’affare al club partenopeo, ma la proposta non ha suscitato l’interesse sperato.