Il 6 settembre esce TI HO VISTA IERI di PATRIZIA LAQUIDARA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024)il digitale venerdì 62024 il nuovo brano di, “Ti ho”. Si tratta dell’evoluzione in suono del suo esordio da autrice con l’omonimo romanzo “Ti ho” edito da Neri Pozza. “Ti ho” diè fuori dal 6Venerdì 6in digitale “TI HO” (Ponderosa Music Records, distribuito da Believe), il nuovo brano della cantautrice. È attivo il pre-save:https://bfan.link/ti-ho-. Cosa rappresenta “Ti ho”? Scritto interamente dalla cantautrice, il nuovo brano è l’evoluzione in suono del suo esordio da autrice: “Ti ho”. Infatti, non è solo il titolo della nuova canzone ma anche del suo primo romanzo, edito da Neri Pozza. Vissuti che diventano parole, racconti che diventano musica.