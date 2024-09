Il 25enne napoletano ha ricoperto tutti i ruoli del suo reparto agendo soprattutto da terzino Per caratteristiche e duttilità può ricordare Fiordaliso In difesa ecco lo svincolato Polito | lo scorso anno al Messina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) La cessione di Philipp Breit al Catanzaro nell’ultimo giorno di mercato ha indotto il club biancazzurro a intervenire per aggiungere un ulteriore tassello nella batteria dei difensori. Del resto, la retroguardia ha perso Alessandroper diversi mesi a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio, e non si vogliono correre rischi. Per questo la Spal ha tesserato (fino al 30 giugno 2026) Vincenzo, difensore classe 1999 che era rimasto senza contratto dopo aver giocato 27 gare ufficiali con la maglia delnell’ultima stagione. Nei primi anni della propria carrieraha militato in serie D per poi approdare in Lega Pro nel campionato 2019-20 con la maglia della Cavese.