EA FC 25 Svelate Le Nuove Icone Della Modalità Ultimate Team

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di martedì 3 settembre 2024) L’elenco con leIcon per la popolaredi EA Sports FC 25 è stato svelato. Ecco le leggende che ritroveremo al day one nel nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts. Dopo l’annuncio dell’ex portierenazionale italiana Gianluigi Buffon altri campioni che hanno scritto pagine importantistoria del calcio faranno parte del roster ufficiale delle. Tra le icon più popolari ritroviamo l’ex attaccante gallese del Real Madrid Gareth Bale e l’ex difensore franceseJuventus Lilian Thuram. Nel video che alleghiamo in calce alla notizia è possibile vedere la controparte videoludica dellenella loro versione base con gli overall ufficiali. Durante la stagione con lepromo, la software house canadese, rilascerà nei pacchetti o tramite SBC ed Obiettivi altre versioni speciali con overall e stats aggiornate.