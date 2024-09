E il Ris passa ai raggi X la casa occupata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) SUISIO (Bergamo) Cinque ore di sopralluogo del Ris nelladi via San Giuliano, a Suisio, che Moussa Sangare aveva occupato da qualche mese, sotto i locali occupati dalla madre Kadiatou Diallo e dalla sorella Awa. Sarebbero stati sequestrati abiti, pezzi di bicicletta smontati era solito farlo e lo ha fatto anche per la bici usata la notte dell’omicidio per evitare di essere individuato) e modesti monili da rapper. Si è anche cercato di verificare se Sangare, prima di nascondere il coltello con cui aveva ucciso Sharon in un parco a Medolago, vicino al fiume Adda, l’avesse tenuto ine se questo avesse lasciato tracce. Gli uomini in tuta bianca in arrivo da Parma si sono presentati pochi minuti dopo l’una, preceduti dai carabinieri di Treviglio con i tenente Emanuele Ruggiero, i vigili del fuoco di Bergamo, la municipale.