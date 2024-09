Durante | Neres ha tanta qualità su Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Sabatino, agente Fifa, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Che ne pensa dell’operazionein Turchia? “Chi ha avuto l’idea va applaudito perché accontenta entrambe le parti. D’altronde lui va in un campionato che è in crescita ed è di ottimo livello, non è lontano dal livello del nostro campionato. Al Galatasaray può avere la possibilità di rifarsi un’immagine. Se nessuna squadra si è presentata con la cifra che voleva De Laurentiis, nonostante fosse stato fondamentale per la vittoria per lo scudetto, non è stato casuale, perché si è dimostrato capriccioso e poco professionale. Lukaku, è un ottimo giocatore come, ma ha sempre trovato squadra ai prezzi che richiedeva, perché umanamente e professionalmente è al massimo.