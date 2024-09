Ci vedo doppio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Il tema delnella letteratura C’è un piacere perverso nel guardarsi allo specchio, nell’indugiare davanti ad una vetrina per ammirarsi, talvolta sistemare un capello fuori posto, ed è strano che perfino chi non ama il proprio corpo non riesca a staccare gli occhi da ciò che ci vede riflesso. A volte questa azione è accompagnata da timore, immaginando eventi orrorifici che potrebbero scatenarsi al di là della superficie riflettente, altre volte, invece, da disgusto per ciò che si vede e che non si vorrebbe che fosse così evidente e spietato, altre volte ancora ci si sofferma su un dettaglio a noi conosciuto ed evidente, ma che sfugge a chi non ci conosce bene. Nell’antichità, lo specchio era un oggetto dai poteri fortemente magici, capace di intrappolare qualcosa della persona che vi si specchiava o di svelare aspetti nascosti.