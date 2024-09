Chi affrontano Errani Vavassori nella semifinale del doppio misto | programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Sarae Andreatorneranno nuovamente in campo, verosimilmentenottata italiana, per affrontare ladelin questi US Open 2024. I due azzurri si stanno rendendo protagonisti di uno splendido percorso vogliono concludere al meglio questa avventura a New York. I nostri portacolori giocheranno contro gli statunitensi Tyra Caterina Grant e Aleksandr Kovacevic. Sulla carta, i favori del pronostico spettano alla coppia tricolore.ben si integrano rispetto alle loro capacità : da un lato la splendida lettura tattica di Sarita e dall’altro l’incisività dial servizio e nei pressi della rete. Si spera, dunque, che la situazione possa sorridere alnostrano, tenuto conto che le altre coppie semifinaliste dovrebbero essere alla portata dei due italiani.