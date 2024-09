Bomba d’acqua a Roma | pioggia vento forte e strade allagate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Una, con, tuoni esi è abbattuta oggi, martedì 3 settembre, su. Si registranoin diversi quartieri della Capitale. Dopo le settimane agostane di giornate da bollino rosso, caratterizzate dal caldo afoso, anche nel Lazio sono calate vistosamente le temperature.Leggi anche: Meteo, allerta in 8 regioni per domani: “Temporali fortissimi” A #sta venendo giù il putiferio.#dacqua ##meteo pic.twitter.com/1O4b3vk2jz— Michele Galvani (@MicheleGalvani) September 3, 2024 Dagli oltre 30 gradi dei giorni scorsi si è infatti passati ai 24 di oggi. E anche per le giornate di domani e dopodomani sono previsti forti rovesci. In arrivo dunque la tanto attesa burrasca di fine estate, prevista per giovedì 5 agosto, quando la perturbazione proveniente dalla Groenlandia arriverà con forza sull’Italia.