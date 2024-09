ASCOLTI TV 2 SETTEMBRE 2024 | LA PRIMA DI AFFARI TUOI 249% MAXIMA 125% IL MEGLIO DI BATTITI LIVE 157% ESTATE IN DIRETTA 187%+183% VS POMERIGGIO 5 149%+124%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 3 settembre 2024)TV 2• Lunedì • Gruppi R A I24H – 2418 34.38PT – 5931 35.30 M E D I A S E T24H – 2646 37.62PT – 6188 36.83 Tg1 Mattina– 497 14.97 Tg1 – 672 17.67 UnoMattina– 730 17.92 Camper in Viaggio – 840 14.73 Camper – 1410 15.51 Tg1 + Economia – 2774 23.60 + 2096 18.25 Che Dio Ci Aiuti 2 – 1113 11.14Che Dio Ci Aiuti 2 – 1127 13.84inStart – 954 13.22 Tg1 – 1196 16.50 Pres.in– 1376 18.67in– 1459 18.31 Reazione a Catena – 2068 19.81 Reazione a Catena – 3141 23.51 Tg1 – 3879 23.71– 4407 24.85Màxima – 1667 12.54 Cose Nostre – 325 5.56Pagina Tg5 – 494 20.03 Tg5 – 962 22.81 Mattino 5 News – 725 18.57 Mattino 5 News – 703 17.95 Forum: Il– 1078 16.09 Tg5 – 2306 20.80 Beautiful – 2054 17.82Endless Love – 1817 17.53 My Home My Destiny – 1604 18.