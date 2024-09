Affari Tuoi perché Stefano De Martino ha riportato i pacchi in cartone?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 3 settembre 2024)Deè entusiasta della sua nuova avventura adsu Rai1. Dal 2 settembre 2024 ha preso il posto di Amadeus, che si è trasferito al canale NOVE, segnando così l'inizio di una nuova era per il programma. Con un contratto quadriennale firmato con la Rai, l'ex marito di Belen Rodriguez è già stato indicato come uno dei nomi più quotati per condurre il Festival di Sanremo nel 2027, dopo il biennio di Carlo Conti. "Sono emozionato", ha dichiarato Dein un'intervista a NuovoTv: "Abbiamo cominciato il 2 settembre, una data atipica rispetto al solito,vogliamo fare compagnia agli italiani fin dal primo minuto del loro rientro dalle vacanze, quando hai ancora la valigia sulla porta e la sabbia nelle scarpe". Questa sfida rappresenta un cambiamento significativo nella carriera diDe