Vasseur l’aveva previsto | In gara ci siamo

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Piano C". Ci sono queste due paroline dietro e dentro il delirio che ha coinvolto e travolto l’intero autodromo nel cuore di un pomeriggio di fine estate spaventosamente caldo. "Piano C". Era il messaggio in codice che Leclerc aspettava di sentire. Dopo un’ottima partenza, il monegasco era comunque consapevole di essere meno veloce della McLaren. A parità di strategia, sarebbe stato costretto ad accontentarsi del gradino più basso del podio. Ma c’era, appunto, il misterioso (per i rivali) Piano C. L’azzardo. In pratica, gli strateghi Ferrari al muretto, in costante contatto con i tecnici collegati in diretta dalge remoto di Fiorano, hanno detto a Leclerc: se tu te la senti, facciamo una sosta in meno rispetto a Piastri e Norris. Sottinteso: dipende da te, da come riuscirai a gestire le gomme, dai tempi che saprai fare sul giro a dispetto del consumo pneumatico. "Piano C".