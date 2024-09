Uova Amadori ritirate dal commento | sospetta salmonella

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si estende l’allerta alimentare per lacontaminazione danelle, già emersa nei giorni scorsi con un massiccio richiamo che ha coinvolto diversi marchi e supermercati. Il Ministero della Salute ha annunciato oggi un nuovo richiamo, informando che il ritiro precauzionale per rischio microbiologico riguarda ora anche ledel marchio. Secondo l’avviso di richiamo, datato 26 agosto ma pubblicato il 2 settembre sul portale del Ministero dedicato alla sicurezza alimentare, il ritiro interessa nmenteprodotte dalla ditta Cascina Italia, già coinvolta nel precedente richiamo. I lotti diinteressati dal ritiro includonofresche Categoria A, provenienti da allevamento a terra e di vario calibro, vendute in confezioni da 6 pezzi, prodotte da Cascina Italia S.p.A. nello stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo.