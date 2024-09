The Deliverance – La redenzione | la storia vera dietro il film Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024) The– La: lailCon un titolo di apertura che afferma che laè “ispirata a fatti realmente accaduti”, The– Laracconta la situazione della famiglia Jackson di Pittsburgh alle prese con una possessione demoniaca che minaccia di distruggerla dall’interno. Diretto da Lee Daniels (Precious, The Butler) da una sceneggiatura scritta insieme a Elijah Bynum (Magazine Dreams) e David Coggeshall (Orphan: First Kill) è il nuovo horror a sfondo religioso arrivato suil 30 agosto. Si tratta di una drammatizzazione della presunta possessione della famiglia Ammons avvenuta nel 2011. Da allora, la casa in cui hanno vissuto e si sarebbero verificati tali eventi è conosciuta come la Casa del Demone dell’Indiana.