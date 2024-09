Serie A Di Canio fa a pezzi Theo e Leao | Ma che fate? Vanno attaccati al muro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Paolo Diperde totalmente le staffe in diretta tv. L’ex calciatore della Lazio commenta senza peli sulla lingua l’atteggiamento ritenuto apatico diHernandez e Rafache si sono rifiutati di partecipare al cooling break durante la partita di campionato Lazio-Milan, giocata sabato scorso. E i social esplodono.Leggi anche: “È morto sul campo”, addio al calciatore Juan Izquierdo: il mondo dello sport in lutto “Eravamo entrati da un paio di minuti e non avevano bisogno di bere”, questa la spiegazione fornita dai due calciatori che sono rimasti lontano dai compagni e dall’allenatore Paulo Fonseca durante la pausa rinfrescante. Il video dello sfogo di Dicontro“Un gesto di delegittimazione nei confronti dell’allenatore.