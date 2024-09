Paralimpiadi 2024 i risultati degli Azzurri della quarta giornata | Ganeshamoorthy trionfa nel disco F52

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parigi – Prima medaglia d’oro per l’atletica ai Giochi Paralimpici Parigi. Nella, Rigivanhato nel lancio delF52 con il miglior lancio di 27.06, una misura che è valsa al romano non solo l’oro ma anche il record del mondo. Per quanto riguarda gli altriin gara nell’atletica, Maxcel Amo Manu domina la batteria dei 100 metri T64, vola in finale e stabilisce anche il record paralimpico. Niente da fare, invece, per Fabio Bottazzini, ottavo in batteria e fuori dalla finale dei qoo metri T64. Nella finale dei 100 T44, ottavo tempo per Marco Cicchetti. Nelle batterie dei 100 metri T63, quinto Alessandro Ossola. Le altre due medaglie arrivano dal nuoto. Stefano Raimondi è medaglia d’oro nei 100m stile libero S10. Alla Paris La Defense Arena il nuotatore azzurro si è imposto con un tempo di 51.