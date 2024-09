Omicidio Sharon Verzeni Sangare dal gip conferma | Non so perché l' ho fatto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è tenuto nel carcere di Bergamo l'interrogatorio per la convalida del fermo di Moussa, reo confesso dell'a Terno d'Isola di. L’uomo hato le dichiarazioni già rese, ripetendo che "non c'era un movente e non so ill'ho"., come ha riferito il suo legale Giacomo May, ha detto al gip di essere uscito di casa con questa "sensazione che non so spiegare" e che lo ha spinto "a voler fare del male". Inoltre ha detto che nei giorni prima avevauna sorta di esercitazione anche con una statua.è in una cella da solo e viene sorvegliato a vista nel timore possa compiere gesti autolesionistici. Ha già incontrato più volte il suo legale.