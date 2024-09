Ncc multe per divieto di stazionamento e nuovo codice della strada | perché la sentenza di Torino può cambiare tutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Non solo autovelox. Tra i nodi del2024 ora all’esame del Senato che il ministro Matteo Salvini ha promesso entro settembre, c’è il capitolo Ncc. La categoria chiede da tempo una revisione dell’articolo 85 comma 4 sul servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persona, che provoca “almeno 2milaall’anno” perdi– in controluce la concorrenza con i taxi -, nei conti di Francesco Artusa di Sistema trasporti, che rappresenta 1.500 aziende su 25mila (stima). Che per questo definisce “storica” laemessa da un giudice di pace diche ha accolto il ricorso di un Ncc.