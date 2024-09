La spilla di Anna Foglietta sul red carpet non è passata inosservata | pesante messaggio politico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Venezia non è solo glamour e lustrini. Lo dimostra, che sul reddella Mostra del Cinema di Venezia incanta con la sua eleganza e lancia un importante, mostrando solidarietà alla Palestina. L'attrice, nel suo sofisticato completo scuro, pantalone e giacca, firmato Armani, ha sfilato in onore delle madrine della Mostra del cinema di Venezia e ha sfoggiato un sorriso smagliante. Ma a colpire è stata laa forma di cuore che simboleggia la solidarietà verso la Palestina. Un chiaroche riporta alla mente l'analoga iniziativa di Cate Blanchett a Cannes che sul redha sfilato con un abito verde e nero per richiamare i colori della bandiera palestinese.