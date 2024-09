Juventus il tempo degli esperimenti è finito

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Thiago Motta ha iniziato la sfida alla Roma, primo test dopo la partenza a razzo nel campionato, con la panchina più costosa della Serie A. Da Koopmeiners a Kalulu (l'unico poi non entrato), passando per Conceicao, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, il tecnico italo brasiliano era accompagnato a bordo campo da 175 milioni di euro di calciatori. Un lusso possibile solo a inizio stagione, confidando di poter replicare con Savona e Mbangula gli ottimi risultati visti contro Como e Verona e di poter spiegare le esclusioni con la mancanza di, effettiva, per integrare i campioni con il progetto. Buoni propositi venuti meno rapidamente visto l'andazzo della partita. Non deve stupire che nelle difficoltà Thiago Motta abbia fatto la scelta più normale: andare oltre i propri principi è gettare nella mischia i pezzi da novanta, partendo per paradosso proprio dagli ultimi arrivati.