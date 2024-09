Israele proteste e tensioni per ostaggi | oggi sciopero generale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) –si infiamma, la tensione si alza con le manifestazioni per la liberazione degliprigionieri a Gaza dal 7 ottobre e culminacon uno. Secondo il Forum delle famiglie degli, in tutto il paese sono scese in piazza circa 700mila persone: oltre mezzo milione solo a Tel Aviv. Davanti alla protesta imponente, secondo la Cnn, il premier Benjamin Netanyahu è “preoccupato”. Nella giornata cruciale, invasa in particolare l’autostrada Aylon di Tel Aviv al grido ‘Bibi (Netanyahu, ndr) uccide gli’. Secondo il Times of Israel, scontri tra manifestanti e polizia, con una ventina di arresti. Cortei anche a Gerusalemme, Haifa, Ra’anana, Be’er Sheva, Kfar Saba, Kiryat Bialik, Afula, Ness Ziona, Binyamina.