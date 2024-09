Formazioni confermate con Zirkzee che fa il suo primo esordio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Questo pomeriggio il Liverpool metterà in gioco le sue credenziali per il titolo quando visiterà l'Old Trafford per affrontare i suoi vecchi rivali, il Manchester United. Arne Slot ha avuto un ottimo inizio di carriera ad Anfield, con il Liverpool che ha vinto le sue prime due partite da allenatore: a Ipswich nel weekend di apertura e in casa contro il Brentford domenica scorsa. Lo United è sembrato meno impressionante. Ha ottenuto una vittoria per 1-0 sul Fulham, ma poi è stato sconfitto per 2-1 dal Brighton lo scorso weekend. Notizie sulla squadra del Manchester United Entrano in squadra gli acquisti estivi Joshua, autore del gol della vittoria contro il Fulham, e Matthijs De Ligt, così come l'ala argentina Alejandro Garnacho.