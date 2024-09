Federica Panicucci la verità nascosta | Ci sono cose che non dico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da oggi, lunedì 2 settembre 2024,torna al timone di due programmi di punta delle reti Mediaset: Mattino Cinque News in onda su Canale 5, e Mattino 4 su Rete 4. Al fianco della conduttrice ritroveremo Francesco Vecchi in Mattino Cinque News e Roberto Poletti in Mattino 4. In una recente intervista rilasciata aa NuovoTv, laha parlato con entusiasmo del suo ritorno e dell'affetto che nutre per i suoi programmi: "due format che amo molto. Mattino Cinque News è la mia casa da 16 anni, più orientato all'approfondimento giornalistico e ai casi di cronaca, mentre Mattino 4 è più rivolto al pop, pur seguendo sempre le notizie dell'ultima ora e i temi più caldi".torna in tv e riprende la sua passione mai svelata prima Nell'intervista,ha condiviso la sua crescente passione per la cronaca: "Mi appassiona molto la cronaca.