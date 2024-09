Con Piovani note da film

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica", dice il maestro Nicolache domenica 8 alle 21 al teatro Comunale di Carpi sarà ospite speciale del "CarpiFestival" con le sue "a margine", un racconto musicale (insieme a Marina Cesari, Marco Loddo e Vittorino Naso) del viaggio e del lavoro svolto dal compositore con registi come Fellini, Benigni o i fratelli Taviani. Sempre domenica alle 17.30 nella chiesa di Lavacchio di Pavullo, il "Poesia Festival" presenta "Disperati simpatici versi" con il poeta Federico Carrera e il chitarrista Diego Soli. E in Duomo a Finale, da mercoledì 4 a venerdì 6 tre serate d’organo con i maestri Stefano Pellini, Davide Zanasi e Lucio Diegoli.