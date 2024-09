Come buttare un miliardo in dieci anni | dai rifiuti campani agli hotel sardi ecco quanto ha pagato l’Italia per non aver rispettato direttive Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il conto sfiora quota 1di euro in un decennio. Di cui 952 milioni solo tra 2015 e 2022. Soldi che avrebbero potuto andare alla sanità, all’istruzione, al sostegno alle famiglie. E che in questa fase farebbero di sicuro comodo al governo, alle prese con la messa a punto di una manovra che richiede di trovare una ventina di miliardi solo per prorogare misure già in vigoreil to del cuneo fiscale e l’Irpef a tre aliquote. Quel, invece,ha dovuto versarlo alla Ue a titolo di sanzioni, indennità di mora e penali per nonrecepito o nonattuatocomunitarie.