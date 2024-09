Clamoroso a Trapani | l’allenatore Torrisi ad un passo dall’esonero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa delquanto sta succedendo adovedei siciliani Alfioè ad un. Non c’è ancora una comunicazione ufficiale, ma il destino del tecnico sembra segnato. Fatale il roboante 0-3 in casa contro il Picerno che ha mandato su tutte le furie il vulcanino presidente Antonini, che nei giorni scorsi ha chiaramente fatto intendere di voler puntare alla promozione diretta. I nomi in pole position per succedere asono quelli di Delio Rossi e Attilio Tesser, quest’ultimo il primo nella lista dei desideri del club siciliano. L'articoload unproviene da Anteprima24.it.