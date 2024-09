CHANCE SPRECATA Lecco riacciuffato in pieno recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Beffa nel finale di partita a Trento per il, che pareggia 1-1 fuori casa nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. La squadra lombarda, guidata in panchina da Francesco Baldini, conduce a lungo grazie alla rete realizzata al 14’ da Luca Marrone. Gli ospiti gestiscono bene il vantaggio e riescono a mantenere inviolata la propria porta fino al sopraggiungere del tempo di, quando vengono beffati da Tomi Petrovic. L’attaccante, infatti, trova la rete che riequilibra la situazione al 93’, impedendo alla squadra avversaria di bissare il successo ottenuto alla prima giornata.atteso ora al derby lombardo del prossimo sabato, alle 18, in casa contro il Lumezzane. TRENTO- 1-1 (0-1) Marcatori: 14’ pt Marrone (L), 48’ st Petrovic (T). R.S.