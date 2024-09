Brad Pitt con Ines de Ramon George e Amal Clooney | doppia coppia wow a Venezia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 2 settembre 2024) I più belli. Non se ne abbiano le altre coppie presenti al Lido Mainsieme asono una visione. 63 anni il primo, 60 il secondo, le due leggende viventi di Hollywood sono sbarcate in Laguna per Wolfs – Lupi solitari, la loro nuova action comedy presentata fuori concorso. GUARDA LE FOTO Festival di2024: foto dei più belli beauty look sul red carpet, i più belli del Festival Erano i più attesi della kermesse. Sul red carpet i due divi, amici fraterni oltre che colleghi, si sono abbracciati, hanno scherzato con il pubblico e con i fotografi, si sono prestati a selfie e autografi., poi, ha inscenato un siparietto con i paparazzi sul tappeto rosso, sedendosi in mezzo a loro e mettendosi a scattare con i grandi obiettivi.