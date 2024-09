Anm | gravissimo evocare complotti toghe

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 14.35 "Parlare di complotto,cioè di un'azione eversiva da parte della magistratura, è. Ci stiamo assuefacendo al fatto che il potere politico dichiara verosimile l'ipotesi fumosa" di un'inchiesta su Arianna Meloni "e scatta una serie di dichiarazioni contro la magistratura". Lo ha detto il presidente dell'Anm Santalucia. A proposito del decreto carceri:"Non ha messo in campo misure per superare l' emergenza. Il numero dei suicidi è la spia evidente di una realtà drammatica. Il governo non ha fatto nulla".