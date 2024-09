WWE NXT No Mercy 2024 – Preview

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, dopo un ottimo NXT Heatwave lo show giallo presenterà nella notte italiana il PLE No, PPV che prevede la difesa di 5 titoli e un match crossover con la TNA. Direttamente dalla Ball Arena di Denver, Colorado, buona lettura a tutti. i i ONE ON ONE MATCH Roxanne Perez (c) vs Jaida Parker for the WWE NXT Women’s Championship Jaida è chiaramente un’avversaria di transizione come lo era Thea Hail d’altronde, ma dubito che possa regalare una contesa adrenalinica assieme a Roxanne come fatto dalla studentessa della Chase U, d’altro canto la Perez si è già trovata davanti ad avversarie non proprio eccellenti ed è sempre riuscita a portarsi a casa la sufficienza. Roxy manterrà senza problemi e su questo non vi è dubbio, ma sarà un banco di prova importante per la Parker. Winner and Still WWE NXT Women’s Champion: Roxanne Perez.