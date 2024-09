Wolfs Brad Pitt e George Clooney a Venezia Invecchiando è importante lavorare con le persone giuste

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 1 settembre 2024) La parata di star hollywoodiane alla Mostra del cinema di2024 oggi fa puntata doppia. E che puntata! Dopo Tim Burton a braccetto con Monica Bellucci, dopo Angelina Jolie, Nicole Kidman e Jude Law, i gridolini del red carpet sono tutti per, amici fuori dal set e “fixer” simili ma diversi nel film fuori concorso– Lupi solitari di Jon Watts, dal 27 settembre su Apple TV+. «In verità io sono molto più giovane, non sembra ma lo sono», scherza, 63 anni e il più gigione dei due super divi. «Lui ha 74 anni, è fortunato a trovare ancora lavoro». Sempre pronto alla battuta, richiama la sua ironia all’ordine quando gli viene chiesto un commento sulla lettera che scrisse nel luglio scorso, affidata al New York Times, in cui pregava Joe Biden di ritirarsi dalle presidenziali. E Biden lo ascoltò.