Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 1 settembre 2024)DEL 1 SETTEMBREORE 11.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA4 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA A1-NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONESULLA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONERALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI PARCO AZZURO.