US Open 2024 | Angelica Moratelli fuori al terzo turno in doppio assieme a Jaqueline Cristian ma impegnano Dabrowski Routliffe

(Di domenica 1 settembre 2024) Non ci sono più italiane nel tabellone difemminile. Ade alla sua compagna di, la rumena, va però il merito di aver messo insieme una partita di rilevante valore tecnico contro le numero 1 del seeding, la canadese Gabrielae la neozelandese Erin, che riescono a vincere solo dopo una certa fatica e per 7-5 7-6(3). Il match, caratterizzato da due interruzioni per pioggia, sempre in momenti particolarmente critici (sul 4-4 del primo set e prima del tie-break del secondo), vede la coppia italo-rumena capire abbastanza poco, spesso, dei servizi delle anglofone, ma riescono a rientrare nel parziale d’apertura con un controbreak nel quarto gioco (da 2-1 a 2-2, in breve). Il problema è che il break decisivo arriva sul 5-5, e non viene più ripreso.