Traffico Roma del 01-09-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 1 settembre 2024) Luceverdetu saluto dalla redazionenel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale da segnalare Tuttavia un incidente in viale Regina Margherita altezza incrocio con via Bormida incidente anche in viale Giuseppe Mazzini all’incrocio con via Giunio Bazzoni possibile la formazione di rallentamenti proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale via Crescenzio con modifiche alla viabilità tra via Properzio e Piazza Risorgimento prestare attenzione alla segnaletica deviazioni anche per le linee bus di zona oggi al Circo Massimo ultimo giorno per la manifestazione sportiva a Longines Global Champions Tourevento dedicato al mondo dell’equitazione attivo in viale delle Terme di Caracalla ogni di transito sulla carreggiata laterale tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla prestare attenzione alla segnaletica maggiori ...