TI TIRERÒ FUORI DI QUI di Fabio Umbro | recensione

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel suo secondo romanzo Tidi qui, edito da Affiori,ci racconta la storia del giornalista Sandro che, per salvare il suo migliore amico finito in carcere, diventa un investigatore. La verità verrà pian piano a galla e non sarà come quella che ci si aspetta. Trama La notte del 13 Giugno 2018, il giornalista Sandro De Luca è molto preso dalla stesura di un articolo per il giornale Cronaca, nel quale lavora. All’improvviso gli arriva un messaggio dal suo capo che lo avvisa di accendere immediatamente la TV sul canale regionale. Quello che vede è Leone Musso, il suo migliore amico, che viene ammanettato e fatto salire nella volante della polizia. L’accusa è di duplice omicidio di due suoi colleghi di lavoro. Sandro rimane scioccato dalla notizia e fin da subito non crede nella colpevolezza dell’amico.