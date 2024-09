Strage nel milanese uccisi padre madre e figlio | Ho ucciso papà dopo che ha ucciso mamma e fratellino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024)nella villetta di Paderno Dugnano, nel, i soccorritori hanno trovato i corpi ormai senza vita di tre persone:e uno dei figli. Tutticon un solo coltello. L’uomo, 51 anni era un imprenditore edile, la moglie aveva 49 anni e il12. Si sospetta che il17enne potrebbe essere coinvolto e potrebbe essere stata la reazione a un atto di violenza. Dal primo esame della scena del crimine si esclude la presenza di altre persone, non ci sono segni di effrazione e non sembra sia stato un tentativo di rapina. Sul posto, in via Anzio, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Monza e da quella per i minorenni di Milano. Il ragazzo si trova in caserma.