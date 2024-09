Spezia vittoria incredibile | in dieci e senza il portiere Battuto il Cesena ed è primo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) La, 1 settembre 2024 – Una partita. Lovince in casa con ilribaltando in sei minuti, nel finale, una partita che altrimenti sarebbe andata persa. Unadi carattere quella delle Aquile che erano andate sotto 0-1 a inizio gara. Poi una partita difficile, in cui la squadra spezzina ha provatosuccesso a riemergere. Ma nel finale cambia tutto. Al minuto 84 la rete di Soleri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi una serie di falli e l’infortunio delSarr. Lo, che ha finito i cambi, si ritrova in, con il ruolo di estremo difensore ricoperto da Soleri. Sono nove i minuti di recupero visto tutto quello che è accaduto. E proprio a recupero ormai scaduto arriva il gol di Bertola di testa. Il Picco impazzisce per unainsperata e clamorosa. Lopiazza il suo quarto risultato utile su quattro partite.