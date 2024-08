Sassuolo che batosta al Mapei | è il primo ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Reggio Emilia, 31 agosto 2024 – Aveva segnato una rete in tre partite, prima di stasera, la Cremonese: ci ha messo un quarto d’ora per farne tre al, nella serata del, e non paga ha calato il poker in chiusura. Il finale? 1-4 per i grigiorossi di Stroppa, esito più che giusto e che ha sancito la prima sconfitta di neroverdi in questo campionato di B, dopo un avvio di torneo che, per i ragazzi di Grosso, era in perfetta media inglese. Certe scoppole, però, è bene riceverle subito, e il tecnico neroverde, durante la sosta, avrà molto da sistemare considerando le problematiche evidenziate a livello di fase difensiva, un aspetto che, prima di ieri, non aveva destato troppe preoccupazioni.