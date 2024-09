Quindicesima tappa Vuelta 2024 | bis di Castrillo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 settembre 2024) Pablofa centro per la seconda volta nella, da Infiesto a Valgrande Pajares. Cultu Nigru di 143, staccando tutti gli altri fuggitivi di giornata. Ben O’Connor è sempre in maglia rossa ma perde trentotto secondi nei confronti di Roglic.: LA CRONACA Ritmo forsennato fin dall’inizio dellaodierna con un primo tentativo di fuga portato da otto corridori subito placcato. Poi l’attacco ad opera di Sivakov, Soler, Vine, Felipe, Martinez, Vlasov, Parent-Peintre, Armirail, Lazkano, Kung,, Shehaan, Izagirre, Gregaard, Pacher, Mejnities e Krujiswijk. Il gruppo della maglia rossa è rimasto staccato di tre minuti, per cui la gara si è decisa sulla salita finale. Davanti hanno fatto il vuoto Vlasov, Sivakov e. Quest’ultimo a tre km ha anticipato i rivali andando a vincere.