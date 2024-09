PresaDiretta 2024 torna stasera su Rai3 | temi e anticipazioni di domenica 1 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 1 settembre 2024) Al via la nuova stagione di, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su. Scopriamo lee ial centro della prima puntata dipuntate: ididalle ore 20.35 appuntamento in prima serata sucon il viaggio inchiesta di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa disociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità . La serata disi apre con “Aspettando” dedicata all’emergenza nell’area flegrea colpita da continue scosse di terremoto.