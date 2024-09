Paura a Cusercoli Sbatte con il parapendio contro gli alberi | ferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Si sono vissuti attimi diieri pomeriggio aper l’incidente occorso a un particante di. Un trentenne di Forlimpopoli infatti, per un errore di manovra, ha sbattuto con il suogliche costeggiano la zona di atterraggio situata a fianco del campo sportivo della frazione di Civitella. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 17 e ha inevitabilmente spaventato moltissimo chi era presente. Fortunatamente l’impatto è stato meno grave di quanto si poteva temere: l’uomo è rimasto sì, ma ha riportato unicamente lesioni alle gambe tali da non essere in pericolo di vita L’incidente è avvenuto alla sinistra della Bidentina per chi proviene da Forlì, vicino al chiosco di piadina posto a pochi metri dall’alveo del fiume all’uscita del paese.