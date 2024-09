Pagelle | Conte ha liberato De Laurentiis dal maleficio papponico sul mercato come nel Signore degli Anelli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Ledi Napoli-Parma 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Guai a sottovalutare i segni che el dios della pelota recapita in partite onirichequesta, laddove il pragmatismo dell’Homo Novus de Apulia si appropria di altri tre punti domestici consecutivi (non accadeva da illo tempore). Il Napoli gioca i novanta regolamentari più un tempo supplementare di recupero e il giovane Meret è unoattori protagonisti: al 15’ in appena trenta secondi viene assistito dai santi patroni Traversa e Palo; due minuti dopo cucina ahinoi il penalty alla parmigiana; infine, allo scoccare del 105’ nega il rocambolesco pareggio gialloblù. Alleluia – 7 DI LORENZO. Le oscenità azzurre del primo tempo sono tutte visibili e marchiane,quando al citato 15’ l’ineffabile Kowalski gli sfila alle spalle e per fortuna si scontra con santa Traversa.