Nel tennis gli arbitri resistono al Var | la giudice di sedia ignora il doppio rimbalzo rivisto in tv Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Di recente c’è stata molta polemica nel mondo delper un errore arbitrale avvenuto a Cincinnati. Tutti hanno chiamato a gran voce l’introduzione del Var. Il Var allo Us Open c’è, anche se non in tutti campi, eppure si sbaglia lo stesso. Stanotte si è scatenata una grande polemica nella partita tra la russa Anna Kalinskaya e la brasiliana Haddad Maia.spiega cos’è successo: Dopo diverse episodi controversi al Masters 1000 di Cincinnati che non hanno potuto essere risolti a causa dell’assenza del Var, parte del circuito ha celebrato il ritorno del video arbitraggio nelagli Us Open. Tuttavia, sabato sera si è assistito a una scena del tutto surreale a New York, dove unadiha confermato la sua decisione iniziale nonostante i replay dimostrassero chiaramente che aveva sbagliato.