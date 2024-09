Nata l' 1 settembre 1940 a Lillebonne in Francia la premio Nobel per la letteratura ha nel segno la dedizione al lavoro ben fatto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) Altro che gelida. Annie Ernaux è una Vergine esatta. Il primo aggettivo che mi viene in mente. Esattezza intesa come perfezione di analisi, scrupolo e necessità di definire e finire il compito che il destino le ha assegnato. E lo hacon lucidità chirurgica, come sa fare solo una donna della Vergine con Mercurio che va dritto sulla parola, senza saltare nessun passaggio neppure nel suo Temale dove spicca il desiderio di riparare all’allontanamento familiare che lei stessa aveva creato studiando ed evolvendosi dal contesto sociale modesto.