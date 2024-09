Napoli cadavere tra le sterpaglie andate a fuoco | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Tragico ritrovamento nella notte di ieri a: in mezzo a dellein via Torre Poerio (quartiere Pianura), tra le quali è divampato un incendio, è stato rinvenuto ildi un uomo. A differenza di quanto inizialmente appreso, la Procura ha precisato che le fiamme hanno interessato della vegetazione e non uno stabile. I Vigili delhanno già domato il rogo. La Squadra mobile sta indagando per comprendere cosa sia successo. In particolare ci cerca di risalire all’identità della persona deceduta.