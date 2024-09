Meteo domenica da bollino rosso per il caldo Ma da domani cambia tutto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Oggi,1 settembre, segna l’inizio dell’autunnorologico, che si protrarrà fino al 30 novembre. Tuttavia, nonostante l’avvio ufficiale della nuova stagione, l’estate continua a dominare incontrastata in gran parte d’Europa, con temperature che superano ampiamente le medie stagionali. In alcune aree, la giornata odierna potrebbe persino vedere nuovi record di. Oggi,1 settembre, il clima sarà caratterizzato da sole eintenso, con picchi di 37-38 gradi sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Tuttavia, durante il pomeriggio, si assisterà a un aumento delle nubi sulle zone montuose, con possibili rovesci o temporali sulle Alpi, il Piemonte, e in forma isolata lungo l’Appennino, in Sicilia e Sardegna.Leggi anche:, è rivoluzione: otto città a rischio soffocamento.