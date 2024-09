L’universo femminile di Puccini ’Sogno d’or’ col soprano Cimolin

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Giacomofu maestro anche nel rappresentare. Ed è proprio fra le eroine delle sue opere che ci condurrà, il suggestivo concerto che la rassegna ArmoniosaMente proporrà oggi alle 18.30 a Villa Donna Clarina (al numero 3211 dell’omonima via) di Ravarino. Protagonisti saranno ilArianna, già allieva della masterclass di Raina Kabaivanska, e il pianista Alessandro D’Agostini, che qualche settimana fa abbiamo applaudito come direttore d’orchestra ne ’I Puritani’ al teatro Comunale di Modena. Nella prima parte, il concerto comprenderà pagine celebri del compositore lucchese accanto a lavori meno conosciuti della sua produzione cameristica, che spesso furono la palestra per elaborare motivi e atmosfere che poi vennero sviluppati sulla scena d’opera.