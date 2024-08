Le pagelle di Napoli-Parma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Illa ribalta nei minuti di recupero, ma siamo onesti: ilmeritava di vincere. Paga la follia di Suzuki (interessante il portiere giapponese, ndr) che si fa espellere dopo una brutta entrata su David Neres. I gialloblù avevano esaurito tutti i cambi e in porta sono costretti a schierare un difensore. Esordio col botto di Lukaku: gran gol del momentaneo pari. Adesso il dovrà cercare di sfruttare la sosta per sistemare alcune lacune viste in queste prime tre giornate, anche se le convocazioni nelle varie Nazionali dei tanti calciatori azzurri non favoriscono il lavoro di Conte. La pagella delMERET 7,5: Decisiva parata di puro istinto salva risultato al minuto 103. Piccola sbavatura nel primo tempo in occasione del fallo da rigore su Bonny. DI LORENZO 5,5: Non il miglior Di Lorenzo.