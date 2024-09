Importante iniziare con il botto Avremo indicazioni per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Il giorno dell’esordio è arrivato, la Vigor è pronta a tuffarsi in una nuova avventura con un debutto in casa che meglio nonn si poteva aspettare. In questo momento l’Ancona è la miglior alleata di Clementi, già, perché la sfida di oggi pomeriggio contro i dorici farà capire al tecnico della Vigor a che punto è la sua squadra. "Di certo questa gara ha un forte valore emotivo, soprattutto per noi che abbiamo sempre visto l’Ancona come una realtà più grande che ha saputo destreggiarsi in campionati di livello nazionale - dice mister Aldo Clementi -. Credo sia molto utilecon il, contro una formazione così blasonata. Ci aiuterà ad entrare immediatamente in clima campionato, a capire che in questo torneo partite semplici non esistono. L’Ancona è una squadra molto solida, ben messa in campo, a Recanati mi ha fatto un’ottima impressione".