Il rapper Fatman Scoop muore sul palco durante uno spettacolo

(Di domenica 1 settembre 2024) HAMDEN, Connecticut — Il mondo della musica piange la scomparsa di, nome d’arte di Isaac Freeman III, morto a 53 anni dopo essere crollato sulunoall’Hamden Town Centre Park. L’episodio drammatico è avvenuto venerdì 30 agosto, quando il, mentre camminava verso la cabina del DJ, si è improvvisamente accasciato davanti agli spettatori. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’artista non c’è stato nulla da fare. Il sindaco di Hamden, Lauren Garrett, ha condiviso un aggiornamento in tempo reale sull’incidente tramite Facebook: “Stasera, mentre si esibiva all’Hamden Town Center Park, Isaac Freeman, alias, ha avuto un’emergenza medica sul. Lo stanno trasportando in ambulanza all’ospedale. Vi forniremo aggiornamenti quando saranno disponibili. Vi preghiamo di tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”.